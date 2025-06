Associação de Dadores de Sangue realiza colheita em Rebordões

O conhecido comentador desportivo, Rui Malheiro, participou na palestra realizada pela Didáxis de Riba de Ave, iniciativa integrada nos 50 anos da instituição.

“A importância da discussão ética no desporto” destacou-se pela promoção de uma reflexão sobre os valores e princípios que devem reger o mundo do desporto, especialmente numa era marcada por desafios éticos crescentes.

Com formação em Sociologia, Economia e Gestão, aliada a uma vasta experiência no universo do futebol e nos meios de comunicação, Rui Malheiro trouxe uma análise pertinente sobre as questões éticas. A sua ação como analista de futebol na RTP, Record e Antena 1, e um dos autores do podcast “No princípio era a bola”, Malheiro enfatizou a urgência de fortalecer a discussão ética no desporto, destacando que esta reflexão é crucial para garantir um ambiente mais justo, transparente e íntegro. Valorizou a honestidade, respeito e responsabilidade, princípios que impactam a sociedade como um todo.

Ao colocar a ética no centro do debate, Rui Malheiro contribuiu para reforçar a necessidade de uma mudança cultural no desporto, pela promoção de uma visão que vai além dos resultados e das vitórias, priorizando a integridade e o respeito pelos princípios fundamentais que sustentam a prática desportiva.

Esta palestra reforçou o papel da Didáxis como uma instituição que valoriza a reflexão ética e a formação de cidadãos conscientes e responsáveis, capazes de atuar com integridade dentro e fora das quatro linhas.