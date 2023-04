Associação de Famalicão junta parceiros para dar condições a uma escola da Zâmbia

A equipa feminina do FC Famalicão está, pela segunda vez consecutiva, na final da Taça de Portugal. Este domingo, na Academia, e depois do empate no primeiro jogo, a três golos, venceu o Benfica, por 2-1. Foi preciso prolongamento para encontrar o finalista que, a 27 de maio, jogará no Jamor, com o Braga.

A vitória famalicense foi feita de raça, perante um adversário que, em grande parte da partida, foi superior. Depois do zero a zero nos 90 minutos, no prolongamento o Famalicão chegou ao 2-0, como golos de Sissi e Telma Pereira, com o Benfica a reduzir, pouco tempo depois. No restante, as benfiquistas bem tentaram, mas um Famalicão sólido e solidário fechou a sua baliza e, no final, por entre gritos de alegria e muito choro, a comunhão com os muitos adeptos foi um fecho com chave de ouro. E assim se cumpre mais um momento na história deste projeto desportivo que apenas tem cinco anos de vida.

A época desportiva não começou da melhor forma, com muitas atribulações, mas com a chegado de Marco Ramos tudo entrou nos trilhos e, para além do quarto lugar que atualmente ocupa na Liga BPI, o Famalicão vergou “o todo poderoso Benfica” que tem patenteado a sua superioridade no futebol feminino.

Por isso, glória aos vencedores e honra aos vencidos. E que a segunda presença na Final da Taça seja coroada de sucesso.