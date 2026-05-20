Associação de Pais apela ao respeito e à calma após episódio de violência escolar na Júlio Brandão

A Associação de Pais da Escola Básica Júlio Brandão manifestou “elevada preocupação” perante o caso de agressões a envolver alunos do 5.º ano, tornado público esta segunda-feira pela Cidade Hoje.
Em comunicado, a associação considera que os acontecimentos “merecem a reflexão séria e responsável de toda a comunidade educativa”, reconhecido que o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco “tem atuado de acordo com os procedimentos legalmente previstos”, procurando garantir “uma resposta educativa, disciplinar e humana perante uma situação particularmente sensível”.
A mensagem, partilhada nas redes sociais, termina com um apelo “à serenidade de todos”, ao “respeito absoluto pela privacidade dos menores envolvidos” e à responsabilidade na divulgação de informações ou imagens nas redes sociais, lembrando que “nenhuma situação de violência pode ser relativizada ou ignorada”.