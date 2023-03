Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense comemora 22 anos

Famalicão: Mais de 250 mil euros para a requalificação do bloco de partos do hospital

A Direção Executiva do SNS aprovou a requalificação do bloco de partos do Centro Hospitalar do Médio Ave, atribuindo um financiamento que ultrapassa os 250 mil euros.

A candidatura do CHMA foi apresentada em parceria com os Municípios de Famalicão, Trofa e Santo Tirso, com o valor global de 283.887,37€, e terá um financiamento de 251.426,17€. Os restantes 32.461,20€ serão assegurados pelos três Municípios, o que revela, de acordo com o comunicado da Direção Executiva de apresentação dos resultados do Programa de Incentivo Financeiro à Qualificação dos Blocos de Parto do Serviço Nacional de Saúde, «a relevância desta área para a sociedade civil».

A candidatura visava, essencialmente, obter financiamento para a renovação completa dos equipamentos; recorde-se que o bloco de partos foi recentemente objeto de obras de beneficiação, orientados para a humanização dos cuidados e conforto da grávida e acompanhante.

O financiamento agora aprovado permitirá, segundo avança o Conselho de Administração, instalar os mais modernos sistemas de monitorização do parto, unidades de reanimação e outros equipamentos de última geração, bem como mobiliário diverso, incluindo novas camas de parto. Parte deste investimento será, também, aplicado numa pequena obra de ampliação do bloco de partos, que permitirá criar mais uma sala, melhorando a capacidade de resposta do serviço. A realização destes investimentos, que têm de estar concluídos até ao final deste ano, «permitirá reforçar a comodidade e, sobretudo, a segurança de todo o trabalho de parto, das grávidas e recém-nascidos», acredita o Conselho de Administração.

Perante a aprovação deste financiamento que ascende aos 250 mil euros, «o CHMA não pode deixar de congratular-se», manifestando «o seu agradecimento aos três Municípios envolvidos, que, desde a primeira hora, se associaram ao projeto com entusiasmo e com importante compromisso financeiro».