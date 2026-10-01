A Associação Famalicão em Transição convidou as associações Milvoz -Associação de Proteção e Conservação da Natureza e a Palombar – Conservação da Natureza e do Património Rural a visitarem o Monte de Santa Catarina no dia 17 de outubro.

A comitiva passará pelo sítio do Penedo da Lua e pelos bosques de folhosas autóctones.

Uma visita, inserida no âmbito dos 10 anos da Associação Famalicão em Transição, que servirá para partilhar experiências da Milvoz e da Palombar, nos seus projetos de restauro e gestão de espaços naturais.

Com esta ajuda, a Associação Famalicão em Transição pretende idealizar uma estratégia de intervenção na zona do Penedo da Lua, local onde tem trabalhado nos últimos meses, em colaboração com o Município de Famalicão, no controlo de invasoras e favorecimento da regeneração natural daquela área.

A Associação Famalicão em Transição convida as pessoas a integrarem a visita, incluindo o almoço/piquenique partilhado. Devem levar comida, bebida e uma manta.