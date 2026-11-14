A Associação Mães de Amor e a APPACDM Braga lançaram a campanha solidária “Amor com Amor se Paga!”, que desafia a população a apadrinhar um utente da instituição neste Natal.

A iniciativa funciona em três passos simples. Primeiro, quem quiser participar escolhe o utente que pretende apadrinhar. Depois, compra o presente, contribuindo assim para apoiar a instituição. Por fim, no dia da festa de Natal da APPACDM, entrega a prenda em mão e conhece o seu afilhado ou afilhada.

Com o lema “Este Natal apadrinhe um utente muito especial”, a campanha procura juntar a solidariedade ao contacto direto entre padrinhos e utentes, num gesto que vai além do presente.

A Associação Mães de Amor é uma organização sem fins lucrativos de apoio à deficiência e saúde mental.

Os interessados em participar podem obter mais informações através do número 911 988 647.