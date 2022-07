Associação Têxtil e Vestuário crítica falta de apoios à internacionalização

A empresa do ramo imobiliário Realty One, liderada pelo empresário João Oliveira, depois da abertura da loja em Famalicão, na Avenida Marechal Humberto Delgado, abre esta sexta-feira, às 18 horas, um novo espaço. A Realty One Sucesso II situa-se no edifício da Rotunda, Rua da Felizarda 37 loja 11, na vila de Joane. O evento é aberto a toda a comunidade.

Recorde-se que, recentemente, o Grupo Sucesso, empresa líder no ramo imobiliário no norte de Portugal, passou a ser proprietária em Portugal da marca Realty One, uma referência mundial no sector.

Liderado por João Oliveira, o Grupo Sucesso está já nos concelhos da Trofa (Key) e Póvoa de Varzim (Sucesso 5), mas os planos de expansão na região perspetivam-se para Santo Tirso, Guimarães e Vila do Conde e, posteriormente, a todo o país.

João Oliveira explica que o interesse em adquirir os direitos da Realty One «surge depois de alcançados os objetivos com os anteriores representantes». Apesar de todas as conquistas, «aliadas às duas maiores marcas nacionais que viram crescer o Grupo Sucesso, a necessidade e ambição de fazer mais e melhor, com foco no cliente e na premissa de prestar um serviço cada vez mais personalizado, levaram a esta mudança».

A entrada no mercado da Realty One pelo grupo Sucesso deve-se «à partilha dos valores que ambas as partes defendem: confiança e liberdade», para além de uma metodologia de trabalho diferente, centrada naquilo que são os interesses do cliente, a começar pela partilha de imóveis entre agências dentro e fora do grupo.

A Realty One, ou simplesmente One, está presente em mais de 15 países, com mais de vinte mil colaboradores e com mais de 17 anos de atividade. Tem mais de mil escritórios. É uma referência no setor imobiliário, sendo a que mais cresce nos Estados Unidos e está entre as 500 maiores empresas da América. Tem planos para se continuar a expandir, além do Norte de Portugal.