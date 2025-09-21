Astronauta por um dia: Guilherme de Famalicão viveu este domingo uma experiência única

O famalicense Guilherme Gartner Guimarães, viveu este domingo uma experiência única: foi um dos 30 finalistas do concurso nacional “Astronauta por um Dia”, promovido pela Agência Espacial Portuguesa, e participou no tão aguardado voo parabólico.

A bordo do Airbus A310 da empresa francesa Novespace, a partir da ilha de Santa Maria, nos Açores, Guilherme experimentou a sensação de gravidade zero, momento que descreveu como inesquecível e que ficará marcado para sempre na sua memória.

O concurso contou com 545 candidatos, tendo Guilherme superado várias etapas exigentes, desde testes de raciocínio e memória até provas físicas e entrevistas.

Agora, como “Embaixador do Zero-G Portugal – Astronauta por um Dia”, o jovem famalicense vai assumir a missão de promover esta iniciativa nas escolas do distrito de Braga, incentivando outros estudantes a explorarem a ciência, a tecnologia e o espaço.