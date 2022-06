Ataque de cão a casal em Joane: Novas Informações

Um casal ficou ferido, ao final da tarde desta terça-feira, depois de terem sido atacados pelo cão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, e segundo o relato de pessoas próximas, o animal terá atacado os seus donos assim que estes se preparavam para sair de casa, sem que nada fizesse prever o sucedido.

O homem ficou com ferimentos considerados mais graves, nomeadamente ao nível de um dos braços, já a mulher sofreu ferimentos ligeiros.

Fonte do socorro avançou à nossa equipa que os soldados da paz só conseguiram socorrer as vítimas depois da intervenção das autoridades locais.

Ambos foram transportados para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave depois de assistidos no local pelos B.V.Famalicenses e a SIV de Santo Tirso.

O cão, de raça Fila de São Miguel, foi levado pelo Centro de Recolha Oficial Animal de Famalicão.