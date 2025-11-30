Atenção ao calendário: Última prestação do IMI vence hoje

Os proprietários de imóveis com um IMI superior a 100 euros têm até ao final do dia de hoje para liquidar a última prestação do imposto. O pagamento é dividido automaticamente pela Autoridade Tributária em duas ou três prestações, consoante o valor total seja, respetivamente, entre 100 e 500 euros ou superior a 500 euros.

Assim, termina hoje o prazo para os contribuintes que pagam o IMI em maio e novembro, bem como para aqueles que seguem o plano de três prestações, maio, agosto e novembro.

A taxa do IMI é definida anualmente por cada autarquia, variando entre 0,3% e 0,45% no caso dos prédios urbanos, onde se incluem terrenos para construção. Já os prédios rústicos têm uma taxa fixa de 0,8%. O cálculo final é feito pela Autoridade Tributária com base no valor patrimonial dos imóveis.