Atenção condutores: Radar móvel na N14 esta segunda-feira

A Polícia de Segurança Pública vai realizar uma ação de fiscalização com radar móvel de velocidade esta segunda-feira na N14, na zona de Gavião.

A operação está prevista para decorrer durante a tarde, entre as 14h00 e as 16h00, com o objetivo de controlar o excesso de velocidade e reforçar a segurança rodoviária naquela via.

Estas ações fazem parte das operações regulares de fiscalização levadas a cabo pela PSP, procurando alertar os condutores para a importância do cumprimento dos limites de velocidade.