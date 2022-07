Atenção: Eletricidade aumenta 40% já na fatura deste mês

A eletricidade vai sofrer um aumento de cerca de 40% “ou mais” já nas faturas de consumo do mês de julho. O alerta foi feito por Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1.

“Em particular, a partir do final de agosto, mas já nas faturas do consumo elétrico de julho, as pessoas vão ter uma desagradável surpresa. (..) Estamos a falar de qualquer coisa na ordem dos 40 ou mais por cento relativamente àquilo que as pessoas pagavam”

O empresário explica que os consumidores domésticos vão começar a pagar o “travão do gás”, uma exceção criada para Portugal e Espanha que permitiu um desconto nos preços do gás natural utilizado para a produção de eletricidade.