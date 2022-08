Atenção: Grande subida do preço do gasóleo (+ 10 cênt.) a partir de segunda-feira

Atualização: Confusão com esfaqueamento no Lago Discount em Ribeirão envolveu 14 jovens

Três pessoas foram hospitalizadas, uma das quais por ter sido esfaqueada, na sequência de uma rixa entre dois grupos. As agressões aconteceram na madrugada desta quarta-feira, no espaço exterior ao Lago Discount, em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão.

O Oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Braga, tenente-coronel Adriano Rocha, confirmou à Cidade Hoje que as agressões aconteceram por volta da 1 da manhã, entre dois grupos, um com oito elementos e outro com seis.

De acordo com a mesma fonte, o grupo que terá sido responsável pelas agressões e que se colocou em fuga era o que estava em menor número (seis jovens), sendo que os elementos que dele fazem parte residem no concelho e estão referenciados pelas autoridades.

Agora, as forças de segurança aguardam que o Ministério Público se pronuncie e defina o rumo do processo.

O tipo de agressões cometidas nesta rixa poderá levar este caso para a alçada da Polícia Judiciária.