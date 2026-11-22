A CP – Comboios de Portugal prevê fortes perturbações na circulação ferroviária entre segunda e sexta-feira, devido a uma greve convocada pelo SMAQ – Sindicato dos Maquinistas. Vários comboios vão ser suprimidos, em todos os serviços da empresa.

Para os dias terça e quarta-feira já foram definidos serviços mínimos para os Alfa Pendular e Intercidades, para os InterRegional e Regional e para os Comboios Urbanos do Porto. As listas de comboios que vão circular estão disponíveis no site da CP.

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Quem já tem bilhete comprado para viajar em Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional ou Regional pode pedir o reembolso do valor total ou trocar gratuitamente por outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

Recomenda-se que os passageiros consultem os serviços mínimos e confirmem o seu comboio antes de saírem de casa.

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Serviços mínimos (24 e 25 de novembro):