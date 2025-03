Atividades Aquáticas Imperdíveis em Miami para uma Experiência Única

Portugal é um país de muitas maravilhas. De Norte a Sul, há tanto para ver e fazer que se vier de férias, 1 semana não chega. Contudo, nem toda a gente tem disponibilidade para tirar muitos dias de férias e, como tal, aqui fica uma seleção de algumas coisas que deve incluir no seu roteiro.

1. Ouça um espetáculo de fado ao vivo em Lisboa

Sabia que o Fado é Património Cultural da Unesco? Se faz parte da Geração Z para baixo é provável que este estilo de música melancólico já não lhe diga muito. Mas porque não dar-lhe uma oportunidade? O fado faz parte da cultura Portuguesa e se vai visitar Lisboa porque não aproveitar para visitar uma casa de fado?

Se não quiser ir “tão longe” pode ouvir fado na rua. Há imensos cantores de rua que atuam gratuitamente. Basta parar, sentar-se e apreciar. No final, se gostar, pode dar uma pequena contribuição para alegrar o dia daquela pessoa que estava ali para alegrar o seu.

2. Delicie-se com a doçaria conventual

As gemas de ovo, o açúcar e ocasionalmente as amêndoas são os principais ingredientes da pastelaria típica portuguesa conhecida como doces conventuais. Monges e freiras de clausura (daí o nome “conventual”) criaram estas misturas, aproveitando gemas extra de ovo (as claras eram exportadas e utilizadas na vinificação) e açúcar recém-importado do Brasil no século XV, e inicialmente eram para o mosteiro. consumo dos residentes. Mas no século XIX, quando todas as ordens religiosas foram dissolvidas, estas doces criações tornaram-se a sua única fonte de rendimento, uma vez que os conventos e mosteiros foram forçados a deixar de receber noviços.

Cada região de Portugal tem o seu doce tradicional conventual, com alguns ingredientes locais ou sazonais incluídos na mistura, como o feijão no pastel de feijão em Torres Vedras ou os ovos moles finos como papel em casca de hóstia em Aveiro. Os pastéis de nata de pastel de nata são o doce conventual mais famoso de Lisboa e também o que mais variações tem visto, incluindo alternativas vegan.

3. Observar as estrelas no Grande Lago Alqueva

Com céu sem nuvens durante a maior parte do ano e pouca poluição luminosa, o Grande Lago artificial Alqueva, no Alentejo, é um dos locais mais perfeitos de Portugal para observar as estrelas. Estas condições extraordinárias fizeram do lago o primeiro destino turístico oficial à luz das estrelas do mundo, certificado pela Fundación Starlight, com sede em Espanha. Várias empresas locais oferecem passeios noturnos e de observação de estrelas no lago, e os astrónomos principiantes também podem visitar o observatório.

4. Surfar (ou observar) as ondas gigantes da Nazaré

Se houve algo que colocou Portugal no mapa internacional foram as famosas ondas da Nazaré. Mesmo que não seja um amante de surf, fazer uma paragem na Nazaré é obrigatório. Primeiro, porque vai ver ondas como nunca viu. As ondas lá são gigantes e se apanhar em dia de surf, vai poder ver os surfistas a “brincarem”.

Em segundo lugar, Nazaré é conhecida pela boa culinária. É dos melhores sítios em Portugal para comer peixe fresco e porque não passar pela praia para ver as ondas e terminar num belo restaurante? Por último se for surfista, já sabe que este é o sítio para ir, contudo deverá ter alguma experiência porque o mar aqui não é para brincadeiras.

5. Baloiços para todos os gostos

Pois é. A nova moda de Portugal chegou. Os baloiços têm dado que falar, sobretudo por causa da quantidade de influencers que gostam de tirar fotografias neles. São milhares as fotos que aparecem no Instagram com baloiços panorámicos e pode encontrá-los de Norte a Sul. Até existe um ranking feito neste estudo da Holidu que lhe diz quais os melhores.

Muitos pedidos de casamento têm sido feitos nestes baloiços, portanto se quiser surpreender a sua cara metade, veja nesse estudo qual é o baloiço mais próximo de si e faça-se ao caminho.

6. Viagem pela Estrada Nacional 2

Ligando Chaves, a norte, a Faro, a sul, a pitoresca Estrada Nacional 2 é um troço de 740 km (460 milhas) que mostra aos viajantes o tipo de Portugal de que sentiriam falta se ficassem presos às autoestradas e autoestradas. Apelidada de “Rota 66 Portuguesa”, a estrada secundária N2 está a assistir a um renascimento turístico à medida que os habitantes locais redescobrem a estrada mais longa de Portugal.

Testemunhe a mudança de cenário enquanto conduz, desde as curvas e contracurvas da estrada que atravessa as montanhas do norte e centro de Portugal até às planícies quase sem árvores do Alentejo e às praias de areia dourada do Algarve. Reserve algum tempo para visitar pontos turísticos ao longo do caminho ou fique mais um pouco em cada cidade, vivenciando a vida comunitária e a gastronomia local. Aventure-se e veja onde a estrada o leva, ou siga um dos dois roteiros pré-definidos: um dedicado aos castelos e outro aos museus.

Portugal é um país repleto de experiências únicas, onde a tradição se mistura com a modernidade, oferecendo algo para todos os gostos. Seja através da música, da gastronomia, das paisagens ou das aventuras, cada momento vivido aqui torna-se uma memória inesquecível.