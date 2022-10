Ativistas bloqueiam entrada da Galp em protesto contra papel das petrolíferas na crise

HumanitAVE celebra 6º aniversário e lança videoclip do hino da associação

A Associação de Emergência Humanitária, HumanitAVE, com sede na freguesia de Pedome, em Vila Nova de Famalicão, está a comemorar o seu 6º aniversário.

A data é assinalada com o lançamento do videoclip do tema “Somos Todos HumanitAVE”, o hino da associação.

Esta música representa aquilo que fazemos diariamente em prol dos mais desprotegidos.

A letra e música são de Cristina Castro, com a colaboração de Ana Peixoto (língua gestual) e ainda Sara Silva e Vítor Costa (vídeo).