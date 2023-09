Atleta de Famalicão vence Grande Prémio Alves Barbosa

Sérgio Rossi e Siga a Farra são cabeças de cartaz das festas em honra de S. Miguel, populares festividades que decorrem em Seide S. Miguel. A festa está reservada para os dias 22, 23, 24 e 29 de setembro, com a programação do primeiro dia a contemplar uma procissão de velas, às 21 horas, a atuação da Banda Delta 7, às 22h30, e do Dj Assis Martim, a partir das 23h30.

No sábado, dia 23, às 14 horas, dará entrada a Fanfarra dos Escuteiros de Seide, prosseguindo a festa às 22 horas, com o artista Jorge Pacheco, e, uma depois, sobe ao palco Sérgio Rossi para um concerto que terminará com uma sessão de fogo de artifício. A festa prossegue no domingo, com a missa solene, às 11 horas, continuando os atos religiosos durante a tarde, às 15h30, com uma procissão eucarística, acompanhada pela banda de música Bingre Canelense. Às 17 horas, concerto com os Siga a Farra.

O último dia – 29 de setembro – está reservado para a missa em honra de S. Miguel, às 20h30, e para a atuação do grupo de cavaquinhos, às 22 horas.