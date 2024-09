Atleta famalicense Jorge Malheiro atinge 150 pódios

Cinco reclusos escaparam este sábado, por volta das 10h00, do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, uma prisão de alta segurança em Alcoentre, no distrito de Lisboa. A fuga motivou um alerta imediato a todas as forças de segurança, que estão a realizar operações de busca.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) confirmou a fuga numa nota enviada às redações. Os cinco fugitivos incluem dois portugueses, um argentino, um georgiano e um inglês. Entre eles estão Fernando Ribeiro Ferreira, condenado a 25 anos por tráfico de droga e outros crimes, e Fábio Loureiro, também condenado a 25 anos por vários delitos, incluindo extorsão e furto qualificado.

As autoridades estão em alerta máximo e continuam a procurar os reclusos em fuga.