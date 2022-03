Atletismo: Famalicense Ana Marinho é campeã nacional de corta mato curto

Dois homens de 36 anos detidos por furtarem carros em Famalicão com recurso a tecnologia de topo

A PSP do Porto anunciou a detenção, esta quinta-feira, dois homens com 36 anos de idade, suspeitos de serem os responsáveis por furtos de automóveis com recurso a tecnologia de ponta, em vários concelhos da região, de entre os quais Famalicão, avança o Jornal de Notícias.

As detenções aconteceram na sequência de várias buscas domiciliárias e uma não domiciliária, no distrito do Porto.

As autoridades apreenderam artigos desmantelados de automóveis e vários equipamentos que permitiam desbloquear os carros sem o uso das respetivas chaves.