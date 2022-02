Atletismo: Famalicense Ana Marinho quarta nos nacionais de juniores

O atleta do Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão, Tiago Pereira, conseguiu o 3º lugar, no Campeonato Nacional de Juniores de Pista Coberta, na prova do triplo salto.

O jovem atleta do CCDR, ainda do escalão de juvenis, registou mais um desempenho de elevado nível com a marca de 13,85 metros, que lhe valeu a medalha de bronze.

Depois de no passado fim de semana ter-se sagrado Campeão Nacional, nesta disciplina, no campeonato nacional do seu escalão, Tiago voltou a mostrar o seu valor na disciplina.

O CCDR participou, ainda, nos 4×400 metros, com Tiago Pereira, Rafael Carneiro, Tomás Azevedo e Pedro Rodrigues, com um meritório registo de 3 51,38 minutos.