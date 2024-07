Atletismo: Famalicense Francisco Rodrigues vence a 40º Corrida do Bodo em Pombal

As tradicionais Festas do Bodo em Pombal acolheram este sábado a 40ª edição da Prova do Bodo, evento emblemático que atrai atletas de todo o país. Este ano, o famalicense Francisco Rodrigues brilhou ao cortar a meta em primeiro lugar, completando os dez quilómetros do percurso em 29 minutos e 51 segundos.

Francisco, a representar o S.C. Braga , destacou-se no circuito composto por três voltas, deixando o segundo classificado, Bernardo Rocha do Salgueiros, a 17 segundos de distância. O pódio masculino foi completado por Fábio Oliveira, que competiu de forma individual, terminando a prova 22 segundos depois do vencedor.

No sector feminino, Solange Jesus, competindo também de forma individual, foi a vencedora ao finalizar a prova em 34 minutos e 31 segundos. Rafaela Fonseca e Susana Cunha, do RD Águeda, ficaram na segunda e terceira posição, respectivamente.