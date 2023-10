Atletismo: Famalicense Joaquim Figueiredo consegue recorde mundial

O mau tempo, com vento forte, que se faz sentir na Ilha da Madeira, impediu que o avião onde seguia o FC Famalicão aterrasse, acabando por regressar ao Porto. Neste momento, a equipa está em viagem, no autocarro do clube, rumo a Famalicão.

Para o jogo deste domingo, com o Camacha, a mais forte possibilidade é o adiantamento do jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. A eventualidade do clube famalicense voltar a viajar amanhã é remota, pelos horários e porque o estado do tempo na Madeira, com vento forte, vai manter-se este domingo.

Federação e os dois clubes estão a analisar a situação, procurando uma solução que passa, em primeira instância, por marcar uma nova data e não “obrigar” o clube Famalicense a viajar este domingo.

Durante a tarde deste sábado e até às 19 horas, 30 voos foram cancelados na Ilha Madeira.