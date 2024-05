Atletismo: Famalicense Mariana Maciel sagra-se campeã nacional no Algarve

Mariana Maciel, jovem atleta natural de Vila Nova de Famalicão, ao serviço do Sporting Clube de Braga, sagrou-se este fim de semana campeã nacional nos 800 metros e 1500 metros (sub-16). A conquista aconteceu durante a 41.ª edição do Torneio Nacional Olímpico Jovem, que se realizou durante o fim de semana no Algarve.

Este torneio é uma das principais competições para jovens atletas em Portugal, reunindo talentos de várias regiões do país. Mariana, com suas vitórias, solidificou a sua posição como uma das promessas do atletismo português​