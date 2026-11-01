O atleta famalicense Joaquim Figueiredo voltou a inscrever o seu nome nas páginas de ouro do atletismo nacional ao assinar uma prestação memorável na prestigiada Meia Maratona de Valência, em Espanha.

Aos 59 anos, o corredor completou os 21,097 quilómetros da prova em 1:11:10, o que melhorou o seu registo do ano transato em 40 segundos. A marca consagra-se como a melhor marca de sempre de um atleta português nesta faixa etária.

A Meia Maratona de Valência tem amplo reconhecimento no circuito mundial de atletismo pela exigência do seu traçado rápido e atrai anualmente a elite da modalidade. Lado a lado com alguns dos melhores atletas do mundo, Joaquim Figueiredo demonstrou uma forma física extraordinária e uma consistência competitiva de elevado nível.

Com mais esta conquista, o atleta famalicense reforça a sua posição de destaque no panorama do atletismo de veteranos e eleva novamente o nome de Vila Nova de Famalicão e de Portugal ao topo do desporto internacional.