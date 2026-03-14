Atos de vandalismo em Bairro levam a alerta da Junta: Multas até 25 mil euros

A Junta de Freguesia de Bairro alertou para o aumento de grafitis e outros atos de vandalismo em vários locais do espaço público da freguesia.

Segundo a autarquia, têm sido registadas pinturas em muros, equipamentos e outras infraestruturas, situações que obrigam a trabalhos de limpeza e reparação e acabam por prejudicar a imagem da freguesia.

A junta recorda que a realização de grafitis sem autorização constitui infração, ao abrigo da Lei n.º 61/2013, podendo resultar em coimas entre os 100 e os 25 mil euros, dependendo da gravidade.

A autarquia apela ainda à colaboração da população para ajudar a preservar e proteger o espaço público.