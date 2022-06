Atualização: Incêndio destrói habitação em Telhado

Abriu, esta quinta-feira, a Festa do Livro, na Praça D. Maria II que está transformada numa verdadeira biblioteca e livraria ao ar livre.

A “Festa do Livro – Famalicão a Ler” está aberta até às 19h30; na sexta e sábado abre às 10 e encerra às 22 horas; no domingo, abre às 14h30 e encerra às 19h30.

A iniciativa, promovida pela Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, contempla uma programação cultural a pensar nas escolas, nas famílias e no público em geral.

Destaque, para uma Feira do Livro, em parceria com a Livraria Municipal e com a Livraria Fontenova; para a intervenção poético-musical em torno da poesia lusófona, interpretada por Ivo Machado e António Sousa, na noite de sexta-feira (21h00), e para o encontro com a contadora de histórias Estefânia Surreira, no sábado (10h30), com a leitura do conto “Maria Mulata”.

A iniciativa contempla, ainda, sessões de autógrafos com autores convidados: Ivo Arantes, quinta-feira (15h00), e Diana Torres e Sandra Carvalho, na tarde de domingo, às 15h00 e 17h00, respetivamente.