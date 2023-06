Atualização: Mais informações sobre tentativa de rapto de crianças em Landim

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão estão de luto pela perda de um dos seus membros. Com profunda tristeza, a corporação comunicou, através das redes sociais, o falecimento aos 75 anos de idade do Comandante José Paredes, integrante do “Quadro de Honra”, ocorrido após uma batalha contra uma doença prolongada.

Em 2020, José Paredes recordou a sua história de vida ao serviço dos Bombeiros Voluntários de Famalicão.

As cerimónia fúnebres de José Paredes estão marcadas para esta sexta-feira, dia 9 de junho, a partir das 17h00 na Igreja Paroquial de Gavião.