Atualização: São militares do exército os oito jovens arrastados pelo mar na Póvoa de Varzim

Oito jovens foram arrastados esta madrugada pela ondulação na praia da Lagoa, no concelho da Póvoa do Varzim, três dos quais foram resgatados com vida e outro está desaparecido, disse à Lusa o capitão do porto.

Em declarações à agência Lusa, o capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, Ferreira Teles, adiantou que oito jovens foram arrastados pela ondulação na praia da Lagoa, na localidade de Aver-o-Mar, sendo que uma jovem com cerca de 20 anos está desaparecida.

“Os jovens estavam junto à linha de água e foram apanhados pela ondulação. Uma jovem com cerca de 20 anos está desaparecida e os outros três foram resgatados com vida e encaminhados ao Hospital da Póvoa”

De acordo com o comandante Ferreira Teles, os sete jovens estavam estáveis e conscientes.

“Neste momento estão a decorrer as buscas por terra para encontrar a jovem porque a barra do porto está fechada devido à agitação marítima”, disse o comandante, acrescentando que o alerta para o incidente foi dado às 4:48.

Às 7:10 estavam no local elementos do Bombeiros da Póvoa do Varzim, da polícia marítima e elementos da estação salva-vidas da capitania.

Toda a costa marítima de Portugal continental está sob aviso amarelo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido à forte agitação marítima.