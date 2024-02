Auchan não abre lojas no domingo de Páscoa a pedido dos trabalhadores

A Auchan decidiu fechar as suas lojas no domingo de Páscoa, respondendo aos pedidos dos seus trabalhadores. Esta medida envolveu o ajuste das escalas para garantir que todos os colaboradores desfrutem de um dia de folga neste feriado religioso, após acusações feitas pelo sindicato.

Num comunicado enviado à Lusa, a Auchan afirmou que “tomou a decisão de encerrar as lojas no domingo de Páscoa, ajustando os dias de descanso dos colaboradores para dar resposta à solicitação dos mesmos, que pediram para passar o dia de Páscoa com a família.”

De acordo com a empresa, todos os colaboradores terão direito a uma folga no domingo de Páscoa e outra ao longo da mesma semana, “em conformidade com o estabelecido legalmente”.