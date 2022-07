Augusto Canário na Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão

Hugo Oliveira renovou o vínculo contratual com o Futebol Clube de Famalicão. O defesa, de 17 anos, prolongou a ligação ao clube até à temporada 2026/2027. Recorde-se que recentemente a SAD acertou o prolongamento dos contratos com os jovens Gustavo Sá e Samuel Lobato, em resultado de uma política de retenção dos jovens talentos.

O central chegou ao Futebol Clube de Famalicão na temporada anterior para os sub-19 e as boas atuações no Campeonato Nacional captaram a atenção da equipa técnica da Seleção Nacional sub-18, pela qual tem somado internacionalizações. Depois da estreia em Marbelha, em fevereiro, seguiram-se as conquistas do Torneio Internacional do Porto (marcou um golo) e do Torneio Internacional de Lisboa, em março e junho, respetivamente. Já na passada semana esteve ao serviço da Seleção sub-18 nos Jogos do Mediterrâneo.

«Quero dar tudo pelo clube, quer pela oportunidade que me está a proporcionar quer pela confiança demonstrada». São estas as primeiras palavras do jovem jogador após acertar o prolongamento do contrato. «Orgulhoso» pela época nos sub-19, premiada com a chamada à Seleção sub-18, Hugo Oliveira definiu «a chegada à equipa principal» como o principal objetivo a alcançar.