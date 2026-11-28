Nas últimas semanas aumentaram em Portugal as chamadas telefónicas com tentativas de burla. O esquema mais frequente usa o nome do MB WAY para assustar as vítimas e levá-las a abrir a porta à própria conta bancária.

A chamada começa com um aviso alarmante: uma transferência MB WAY de valor elevado estaria prestes a sair da conta da pessoa. Para “travar” a operação, a chamada passa para um alegado assistente do MB WAY. Na verdade, é um burlão.

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Esse falso assistente guia a vítima por uma série de passos que parecem servir para proteger a conta. O que fazem é dar aos criminosos acesso à conta bancária. A partir daí, conseguem fazer operações em nome da vítima, sobretudo transferências e pagamentos de serviços.

O MB WAY não liga a ninguém

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Há uma regra simples que desfaz o esquema: o serviço MB WAY não contacta os utilizadores. Qualquer chamada que diga vir do MB WAY deve ser vista como suspeita, por mais convincente que pareça.

O que fazer

Quem receber uma chamada destas deve desligar de imediato, sem seguir nenhuma instrução e sem partilhar códigos ou dados. Logo a seguir, deve contactar o banco pelos contactos oficiais, os que estão no cartão, na aplicação ou no site.

Todo o cuidado é pouco. A pressa e o medo são as principais armas destes burlões, por isso desligar antes de agir é a melhor defesa.

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