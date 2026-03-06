Aumento histórico: Gasóleo sobe 23 cêntimos e gasolina aumenta 7 cêntimos

Já estão calculados os aumentos dos preços dos combustíveis para o arranque da próxima semana.

A imprensa especializada refere que, em consequência da guerra no Médio Oriente, Portugal vai assistir a um aumento histórico do preço do gasóleo, sendo que as últimas informações apontam para um aumento de 23 cêntimos por litro.

No caso da gasolina, a subida, embora que mais ligeira, é também expressiva, de 7 cêntimos por litro.