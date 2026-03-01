Sociedade

Aumentos iminentes: População pode ‘pagar a fatura’ da guerra no preço da gasolina e gasóleo

Os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irão estão a aumentar a tensão nos mercados energéticos e podem ter reflexos diretos no preço do petróleo.

O barril de Brent, referência na Europa, fechou sexta-feira nos 72,48 dólares, o valor mais alto em sete meses, já sob o efeito da instabilidade geopolítica. O Irão, membro fundador da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), produz atualmente cerca de 3,1 milhões de barris por dia e detém as terceiras maiores reservas mundiais de crude.

O principal receio centra-se no eventual bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde circula cerca de 20% do petróleo mundial. Um encerramento desta rota estratégica poderá afetar a oferta global e pressionar ainda mais os preços, com impacto significativo nas economias asiáticas, sobretudo na China.

Prazo para validar faturas termina esta segunda-feira

Termina já amanhã, segunda-feira, 2 de março, o prazo para validar as faturas referentes ao IRS de 2025. Quem ainda não confirmou as despesas no Portal das Finanças deve fazê-lo quanto antes, para garantir que todas as deduções são devidamente consideradas.

A validação pode ser feita de forma simples através da aplicação e-Fatura, disponível para Android e iOS. A app permite classificar as faturas pendentes nas respetivas categorias e, em muitos casos, validar várias ao mesmo tempo, desde que sejam do mesmo emitente ou surjam na mesma página.

Desta forma, o processo torna-se mais rápido e prático, evitando esquecimentos de última hora.

Recorde-se que, este ano, o prazo foi excecionalmente prolongado até 2 de março, em vez da habitual data de 28 de fevereiro. Num e-mail enviado aos contribuintes, a Autoridade Tributária e Aduaneira confirma que “está a decorrer até dia 2 de março o prazo para validar as faturas relativas a 2025”.

Parlamento diz “não” a falta justificada para dadores de sangue

A Assembleia da República rejeitou a proposta que pretendia permitir aos dadores de sangue faltar ao trabalho, de forma justificada, no dia em que realizassem a dádiva. A iniciativa foi apresentada pelo PCP, BE e PAN.

Os projetos foram chumbados com os votos contra do PSD e CDS-PP e a abstenção do Chega, PS e Iniciativa Liberal. Atualmente, a lei permite apenas que o trabalhador se ausente do trabalho pelo tempo necessário para fazer a dádiva, sem perda de direitos ou regalias, não estando prevista a possibilidade de faltar o dia completo.

Durante o debate, os partidos proponentes defenderam que a alteração poderia ajudar a aumentar o número de dadores, que tem vindo a diminuir nos últimos anos. Já o PSD considerou que a legislação em vigor é adequada e defendeu mais divulgação dos direitos existentes, além de reforço na sensibilização e na capacidade do sistema de recolha de sangue.

No mesmo plenário foram ainda rejeitadas propostas de recomendação do Chega, Livre e BE. Apenas foi aprovada uma iniciativa do PS que recomenda o reforço da promoção da dádiva voluntária e regular de sangue.

Combustíveis ficam mais caros até 3 cêntimos por litro

A próxima semana começa com uma nova atualização no preços dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, o preço do gasóleo deverá aumentar três cêntimos por litro, já o da gasolina deverá ficar mais caro dois cêntimos.

Câmara de Famalicão ultima preparativos para a próxima feira semanal

A Câmara Municipal de Famalicão está a ultimar os preparativos para a entrada em vigor do novo regulamento da Feira Semanal.

Durante esta quinta-feira, a autarquia está a proceder à remarcação do piso, permitindo que os feirantes identifiquem claramente os lugares que lhes estão destinados e garantam o cumprimento das novas regras.

Recorde-se que, a partir da próxima quarta-feira, dia 4 de março, os comerciantes passam a estar obrigados a respeitar o novo regulamento. O acesso ao recinto será feito através de barreiras automáticas, que apenas serão levantadas aos feirantes com as contas regularizadas e que assegurem a limpeza do respetivo espaço no final de cada feira.

Famalicão: Avaria em conduta obriga ao corte de água na freguesia de Cruz

A Câmara Municipal de Famalicão informa que, devido a uma avaria numa conduta de água na Travessa de Santo António, na freguesia de Cruz, será necessário interromper o abastecimento para proceder à reparação.

O corte afetará toda a freguesia durante hoje, 26 de fevereiro, entre as 12h e as 15h.

A autarquia pede desculpa pelos incómodos causados e agradece a compreensão da população.

Apoios do estado sobre o mau tempo alargados a todo o país

O Governo decidiu esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, alargar os apoios inicialmente previstos apenas para concelhos em situação de calamidade a todo o território nacional. Luís Montenegro explicou que as medidas podem agora ser aplicadas de forma flexível, consoante os prejuízos, seja numa casa, num bairro, numa empresa ou numa freguesia.

O primeiro-ministro destacou a rapidez da intervenção governamental face às tempestades que provocaram 18 mortos e centenas de desalojados. “As ajudas chegaram de forma célere e simplificada às pessoas, mesmo que ainda haja muito por fazer”, afirmou.

Para a reconstrução, estão disponíveis três mil milhões de euros, sendo mil milhões novos, financiados pelo Banco Europeu de Investimento. Até agora, 3.323 empresas candidataram-se, num total de 748 milhões de euros.

Montenegro garantiu que o programa não comprometerá o equilíbrio das contas públicas, embora não descarte a possibilidade de saldos negativos.