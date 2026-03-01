Aumentos iminentes: População pode ‘pagar a fatura’ da guerra no preço da gasolina e gasóleo

Os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irão estão a aumentar a tensão nos mercados energéticos e podem ter reflexos diretos no preço do petróleo.

O barril de Brent, referência na Europa, fechou sexta-feira nos 72,48 dólares, o valor mais alto em sete meses, já sob o efeito da instabilidade geopolítica. O Irão, membro fundador da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), produz atualmente cerca de 3,1 milhões de barris por dia e detém as terceiras maiores reservas mundiais de crude.

O principal receio centra-se no eventual bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde circula cerca de 20% do petróleo mundial. Um encerramento desta rota estratégica poderá afetar a oferta global e pressionar ainda mais os preços, com impacto significativo nas economias asiáticas, sobretudo na China.