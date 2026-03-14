Acidente, Última Hora

Autor de acidente embate em dois carros foge e está a ser procurado

Um condutor provocou um acidente ao embater em dois veículos que circulavam no sentido inverso, na estrada nacional 204, próxima à antiga entrada para a autoestrada, em Famalicão.

Segundo uma das condutoras envolvidas, o veículo terá atingido primeiro o carro que seguia à sua frente, continuando depois a marcha em direção a Santo Tirso sem parar no local.

Do acidente resultaram apenas danos materiais nas viaturas, não havendo registo de feridos.

De acordo com a descrição feita pelas testemunhas, o veículo em fuga poderá ser um SUV Citroën de cor branca. O condutor abandonou o local após o embate e não foi identificado, no entanto, estão a ser feitas diligências para, através de câmara de vigilância, identificar o carro e o condutor responsável pelo acidente.

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Famalicão: Mulher de 80 anos despista-se e embate em vários carros

Na manhã desta sexta-feira, uma mulher com cerca de 80 anos despistou-se na Rua Vasconcelos e Castro, na União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, tendo embatido em vários carros que estariam estacionados.
O alerta surgiu por volta das 9h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em apartamento (Calendário)

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, na noite desta quinta feira, para um incêndio num primeiro andar de um apartamento, na Rua Alberto Sampaio, em Calendário, Famalicão.

Desta ocorrência não há informação da existência de feridos, no entanto, quatro animais tiveram que ser resgatados.

A PSP foi acionada para o local.

 

Famalicão: Quatro feridos em colisão na N206 em Outiz

Quatro pessoas ficaram feridas, na tarde desta segunda-feira, num sinistro a envolver três veículos, na estrada nacional 206, em Outiz, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h20 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Famalicenses.

As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram transportadas para os hospitais de Famalicão e Braga.

Famalicão: Choque em cadeia na Av. Marechal Humberto Delgado

O início de tarde em Famalicão ficou marcado por um choque em cadeia, na Avenida Marechal Humberto Delgado, em Famalicão.

O acidente, a envolver várias viaturas, ocorreu cerca das 12h30, no sentido Famalicão – Gavião.

A PSP tomou conta da ocorrência.

Famalicão: Idosa cai de prédio em Pousada de Saramagos

Uma mulher de 76 anos caiu do segundo andar de um dos edifícios da Avenida Riopele, em Pousada de Saramagos, Famalicão.

A situação aconteceu pouco depois das 14h00, sendo para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

A vítima, com ferimentos graves, foi encaminhada para o hospital de Famalicão mas não corre risco de vida.

Aumento histórico: Gasóleo sobe 23 cêntimos e gasolina aumenta 7 cêntimos

Já estão calculados os aumentos dos preços dos combustíveis para o arranque da próxima semana.

A imprensa especializada refere que, em consequência da guerra no Médio Oriente, Portugal vai assistir a um aumento histórico do preço do gasóleo, sendo que as últimas informações apontam para um aumento de 23 cêntimos por litro.

No caso da gasolina, a subida, embora que mais ligeira, é também expressiva, de 7 cêntimos por litro.