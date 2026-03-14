Autor de acidente embate em dois carros foge e está a ser procurado

Um condutor provocou um acidente ao embater em dois veículos que circulavam no sentido inverso, na estrada nacional 204, próxima à antiga entrada para a autoestrada, em Famalicão.

Segundo uma das condutoras envolvidas, o veículo terá atingido primeiro o carro que seguia à sua frente, continuando depois a marcha em direção a Santo Tirso sem parar no local.

Do acidente resultaram apenas danos materiais nas viaturas, não havendo registo de feridos.

De acordo com a descrição feita pelas testemunhas, o veículo em fuga poderá ser um SUV Citroën de cor branca. O condutor abandonou o local após o embate e não foi identificado, no entanto, estão a ser feitas diligências para, através de câmara de vigilância, identificar o carro e o condutor responsável pelo acidente.