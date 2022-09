Autoridades alertam: Danielle deixa de ser furacão, passa a tempestade e traz uma semana de muita chuva

A tempestade formada a partir do furacão Danielle desloca-se para Portugal Continental.

De acordo com as previsões mais recentes, os efeitos do mau tempo devem começar a fazer-se sentir na noite deste domingo.

No domingo (11) o ex-furacão #Danielle, já como depressão subtropical 🌀, atingirá #Portugal continental trazendo o desejado tempo de #chuva 🌧️. Mas há riscos⚠️! 1️⃣ Possíveis inundações-relâmpago 🌊em solos impermeáveis.

2️⃣ Vulnerabilidade de solos secos e ardidos 🏜️🔥à erosão. pic.twitter.com/26kDFwlAFe — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) September 8, 2022