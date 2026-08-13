As forças de segurança vão reforçar a fiscalização nas estradas de todo o país no próximo fim de semana. As operações terão como principal objetivo surpreender os condutores, com agentes não sinalizados no terreno.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, que relacionou o reforço com o período de transição de férias, associado a um aumento da sinistralidade rodoviária.

As ações vão ter especial atenção aos pontos críticos identificados pelas autoridades, mas podem surgir em qualquer local e sem aviso prévio.

Luís Neves recordou que as operações STOP sem aviso fazem parte das medidas anunciadas em abril para reduzir a sinistralidade nas estradas.