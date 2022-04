AutoVoucher chega hoje ao fim

O Autovoucher foi lançado em novembro, estando previsto que durasse durante cinco meses, até março, contemplando um reembolso de 10 cêntimos por litro de combustível até ao limite mensal de 50 litros.

Para beneficiar da medida, os consumidores tinham apenas de se registar na plataforma IVAucher.

Sem exigir consumos mínimos, o reembolso do Autovoucher era pago a partir do primeiro abastecimento do mês, prevendo-se que o valor não gasto num determinado mês (cinco euros), acumulasse com o(s) do(s) mês(es) seguinte(s).

Perante a escalada do preço dos combustíveis, em especial após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Governo decidiu reforçar em março e abril o apoio por litro de 10 para 40 cêntimos, aumentando o reembolso mensal de cinco para 20 euros.

Este reforço impulsionou o número de consumidores aderentes ao Autovoucher, tendo registado mais de 300 mil novas adesões nas duas semanas que se seguiram ao núncio da subida do valor mensal.

De acordo com as regras da medida, o reembolso de uma pessoa que tenha aderido em março, mas apenas tenha usado o benefício em abril, ascende a 40 euros.

Já para os aderentes no decorrer do mês de abril, o benefício total é de 20 euros, sendo hoje o último dia para comprar combustível e ainda ter direito ao apoio, caso este seja o primeiro abastecimento do mês.

Os dados divulgados esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças indicam que o valor dos reembolsos aos consumidores através do Autovoucher atingiu já os 124,4 milhões de euros, com a medida registar atualmente 3.114.491 aderentes.