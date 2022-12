Avança em fevereiro o curso profissional de Escultura e Pintura de Arte Sacra na Trofa

Foi assinado, no passado dia 16 de dezembro, o Acordo de Cooperação entre a Câmara Municipal da Trofa e o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional para a criação do curso profissional dedicado à Arte Sacra, Escultura e Pintura de Arte Sacra que passará a constar do catálogo nacionais de formações.

O projeto, que arranca em fevereiro do próximo ano, na antiga escola de Feira Nova, em S. Mamede do Coronado, vai possibilitar que os jovens tenham acesso a este conhecimento secular e valioso. O curso será ministrado por mestres santeiros e especialistas das diferentes áreas de formação, num total de 1300 horas. Os interessados, que deverão ter completado o 12º ano de escolaridade, podem tirar dúvidas, recolher mais informações ou inscrever-se no setor do Património da Câmara Municipal da Trofa, no IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional e através do e-mail: se.santotirso@iefp.pt.

Durante a cerimónia, o presidente da Câmara Municipal, Sérgio Humberto, referiu que «esta arte, única no mundo, que tem o seu maior legado na Imagem da Virgem Maria que está na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, tem obrigatoriamente que ser protegida por todos os Trofenses, deixo aqui o meu agradecimento público e sentido a todos os que possibilitaram mais esta vitória».

É objetivo da Câmara Municipal da Trofa com este curso qualificar os formandos para produção de imagens de vulto em madeira, de caráter religioso, por criação ou recriação, através de técnicas tradicionais de escultura e pintura, dotando-os com conhecimentos sobre a história, as técnicas e os materiais da arte sacra em Portugal e das técnicas tradicionais da escultura religiosa em madeira.

Recorde-se que os Santeiros de São Mamede foram reconhecidos como uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa e encontra-se em curso o processo para iniciar o dossier de candidatura deste ofício a Património Imaterial da Humanidade.