Avançado Rui Fonte por duas época no FC Famalicão

A sessão solene evocativa do 95º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Famalicenses está marcada para a manhã deste domingo, no quartel da corporação.

O momento celebrativo começa bem cedo, às 8h15, com o hastear de bandeiras, prosseguindo com uma eucaristia, às 9 horas, na Igreja Matriz Antiga. Às 10h30, decorre a receção às autoridades e, às 11 horas, tem lugar a sessão solene. O almoço é às 13h30, também no quartel.

De tarde, a partir das 15h30, tem lugar o Desfile Operacional pelas ruas da cidades, fechando o dia com um lanche, a partir das 17 horas.

O desfile tem como objetivo demonstrar as valências operacionais deste corpo de bombeiros e vai percorrer, pela ordem indicada, as seguintes ruas: Rua do Ferrador, Praça D. Maria II (onde estará a tribuna com os convidados), Rua Lourenço da Silva, Rua Adriano Pinto Basto , Avenida Narciso Ferreira, Rua São João de Deus, Rua António Carvalho Faria e Quartel.