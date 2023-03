Avaria causa corte de água em Famalicão e Antas

O Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto fez um apelo à doação regular de sangue e plaquetas, especialmente entre os jovens, após uma baixa de 15,4% no número de doações em 2022. Embora não haja falta de sangue, o IPO do Porto destaca que é importante antecipar a situação para garantir que haja componentes sanguíneos suficientes para atender às necessidades transfusionais dos mais de 2.000 doentes que, anualmente, precisam de transfusões.

A diretora do serviço de Imuno-hemoterapia do IPO do Porto, Luísa Lopes dos Santos, frisou que o tratamento dos pacientes nunca esteve em causa, mas apelou à dádiva mais frequente ao longo do ano e à importância de garantir um aumento mais sustentado de novos dadores com realce para as camadas mais jovens.

O IPO do Porto registou 8.427 dádivas em 2022, sendo 1.323 de componentes plaquetários por aférese. Embora tenha registado 1.236 novos dadores, o instituto destaca a importância da manutenção dos dadores regulares. A terapêutica transfusional é indispensável no tratamento do doente oncológico, sendo necessário garantir componentes sanguíneos seguros e eficazes em quantidade suficiente.

No Dia Nacional do Dador de Sangue, o IPO do Porto está a realizar um apelo para que as pessoas façam a doação de sangue e plaquetas de segunda a sexta-feira, entre as 08:30 e as 19:00, e aos sábados, das 08:30 às 12:30. Os dadores que se deslocarem ao serviço de Imuno-hemoterapia do IPO do Porto receberão uma pequena oferta simbólica e um momento musical como agradecimento pelo gesto altruísta que pode salvar vidas.