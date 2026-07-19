Avaria vai deixar grande parte de Ribeirão sem água nesta segunda-feira

Grande parte da vila Ribeirão vai ficar sem abastecimento de água na próxima segunda-feira, 20 de julho, devido a uma avaria numa conduta localizada na Avenida 3 de Julho.

De acordo com a Junta de Freguesia de Ribeirão, a interrupção está prevista entre as 09h00 e as 15h00 e destina-se a permitir a realização dos trabalhos de reparação em segurança, de forma a restabelecer o normal funcionamento da rede o mais rapidamente possível.

A autarquia agradece a compreensão de toda a população pelos transtornos causados.