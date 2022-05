Avenida entre as rotundas dos Rotários e D. Sancho I está a ser pavimentada

O lançamento da primeira pedra para a requalificação do edifício sede da Banda de Arnoso aconteceu em julho do ano passado e as obras prosseguem em bom ritmo. Nas redes sociais a banda partilhou algumas imagens do decurso da obra que representa «um sonho de décadas que, aos poucos, se vai tornando uma realidade».

A instituição reconhece que «ainda há muito por fazer», mas tem a convicção «de que tudo temos feito para merecer esta recompensa que em breve poderemos usufruir, com melhores condições de trabalho, para podermos continuar a levar longe o nome da nossa terra através da música».

Nesta primeira fase das obras, o edifício está a ser alvo de uma intervenção exterior, prosseguindo depois com a renovação do interior do edifício.