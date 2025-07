Aviso amarelo até terça-feira por causa do calor

O IPMA prolongou o aviso amarelo nos distritos de Braga e Porto até à meia-noite de terça-feira, devido ao tempo muito quente.

As temperaturas devem passar os 30 graus e, em algumas zonas, podem chegar perto dos 40. As noites também serão quentes, com mínimas acima dos 20 graus.

O calor é causado por uma massa de ar quente e seco vinda dos Açores.

O aviso amarelo significa risco para a saúde em algumas atividades. Recomenda-se beber muita água, evitar o sol nas horas de maior calor e ter atenção especial a crianças e idosos.