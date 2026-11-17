O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a região sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação, a partir das 18h00 desta terça-feira, 17 de novembro.

O aviso, o menos grave da escala, está em vigor até às 03h00 de quarta-feira, 18 de novembro. Para este período, o IPMA prevê períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes.

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O aviso amarelo indica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas. Com a chuva forte, é de esperar piso molhado e visibilidade reduzida, bem como possível acumulação de água em zonas mais baixas ou com problemas de drenagem.

Recomenda-se atenção redobrada na condução, sobretudo ao final do dia e durante a noite.