O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou Famalicão sob aviso amarelo devido à trovoada esta terça-feira, 6 de outubro.

O aviso está em vigor entre as 09h00 e as 18h00, período em que existem condições favoráveis à ocorrência de fenómenos meteorológicos localizados.

O IPMA prevê a possibilidade de trovoada, chuva forte, com acumulados entre 10 e 20 mm numa hora, granizo com diâmetro inferior a dois centímetros e rajadas de vento entre 70 e 90 km/h.

A população deve estar atenta à evolução das condições meteorológicas, sobretudo durante o período do aviso.