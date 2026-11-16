Famalicão está sob aviso amarelo de precipitação a partir das 18h00 desta segunda-feira, 16 de novembro, até às 06h00 de terça-feira, 17. O IPMA prevê chuva persistente e por vezes forte, em especial nas serras.
Previsão dia a dia
- Segunda-feira, 16: chuva e aguaceiros, entre os 14 e os 18 graus, com vento moderado de sul.
- Terça-feira, 17: chuva e aguaceiros, entre os 16 e os 18 graus, com vento moderado de sudoeste.
- Quarta-feira, 18: chuva e aguaceiros, entre os 13 e os 19 graus, com vento moderado de sudoeste. É o dia mais quente da semana.
- Quinta-feira, 19: chuva e aguaceiros, entre os 11 e os 16 graus, com vento fraco de oeste.
- Sexta-feira, 20: aguaceiros fracos, entre os 10 e os 17 graus, com vento fraco de sudeste.
- Sábado, 21: chuva e aguaceiros (96%), entre os 11 e os 16 graus, com vento moderado de sudeste.