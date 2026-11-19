O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o distrito de Braga sob aviso laranja devido à precipitação, entre as 06h00 e as 18h00 de sábado, 21 de novembro. O IPMA prevê chuva persistente, por vezes forte.

O aviso laranja corresponde a uma situação de risco moderado a elevado. A previsão para o distrito indica probabilidade de precipitação de 100% na sexta-feira, 20, e no sábado, 21.

Esta sexta-feira, as temperaturas oscilam entre os 12 e os 15 graus, com vento de sudeste. No sábado, a mínima prevista é de 12 graus e a máxima de 16, com vento de sul.