Avisos meteorológicos marcam fim de semana de Páscoa

Amigos de Manuel Rodrigues, o jovem de 19 anos esfaqueado mortalmente à porta do Bar Académico da Universidade do Minho, concentraram-se esta manhã junto ao Palácio da Justiça de Vila Nova de Famalicão, onde decorre o primeiro interrogatório do principal suspeito do crime.

Mateus Marley Machado, de 27 anos, foi detido pela Polícia Judiciária na passada quinta-feira. É suspeito de ter sido o autor das facadas fatais, na madrugada de sábado, junto ao conhecido bar universitário.

À entrada do tribunal, o advogado de defesa, António Falé de Carvalho, afirmou que as imagens de videovigilância e a própria arma do crime irão provar a inocência do seu cliente.

Mateus Marley responde por homicídio qualificado, crime cuja moldura penal pode ir até aos 25 anos de prisão.