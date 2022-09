Avistou uma fila de pontos brancos no céu? São satélites de acesso à internet.

As redes sociais encheram-se, na noite deste domingo, com relatos de filas de pontos brancos avistados em vários pontos da região norte do país.

Trata-se de um conjunto de satélites da rede Starlink que fornecem internet em várias regiões do globo, com enfoque especial para as regiões onde ela não está disponível através dos acessos tradicionais.