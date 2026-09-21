Morreu aos 73 anos José Barbosa Vilas Boas, antigo elemento dos Bombeiros Voluntários de Famalicão e membro do Quadro de Honra. Conhecido na corporação como Chefe Vilas, entrou para os bombeiros a 20 de fevereiro de 1973.

Ao longo de mais de duas décadas, dedicou-se ao socorro e ao serviço da comunidade. Em 16 de setembro de 1997, passou ao Quadro de Honra.

Nas redes sociais, os Bombeiros Voluntários de Famalicão manifestam as suas condolências à família e aos amigos, e destacam o legado de dedicação e companheirismo que deixou na corporação.

O corpo estará em câmara ardente, a partir do final da tarde desta segunda-feira, no Salão Paroquial de Brufe. O funeral realiza-se esta terça-feira, às 15 horas, com saída depois para o cemitério.